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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’nın demirbaşı Hulk!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna eski hocası Vitor Pereira'yı getirdi. Gözünü transfere çeviren ve takıma forvet takviyesi yapacak olan sarı lacivertlilerin gündeminde Hulk var. Brezilyalı yıldızın Vitor Pereira ile yakaladığı istatistikler de dikkat çekici. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’nın demirbaşı Hulk!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle transferi gündeme gelen Hulk, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim. Brezilyalı gol makinesi, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira ile 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’nın demirbaşı Hulk!

599 resmi maçının 135'ini Vitor Pereira yönetiminde oynayan sambacı, Shanghai'den ayrılırken hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Pereira’nın demirbaşı Hulk!

Atletico Mineiro ile 1.5 yıl daha kontratı olan Hulk'un anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe'de oynamaya da sıcak baktığı belirtiliyor.

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