Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör arayışları sonucunda Vitor Pereira ile yeniden bir yola çıkan sarı lacivertlilerde düğmeye basıldı. 5 yıl sonra geri dönen Pereira'nın, Fenerbahçe'ye 'evet' demeden önce yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. İşte raporda Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:16
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Baki, Portekizli hocanın her şeye hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendilerine takımla ilgili sunum yaptığının altını çizmişti. Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki hocanın raporunda öne çıkanlar belli oldu.


Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.


Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

SİSTEM ESNEK OLACAK

Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

SANTRFOR VE KANAT ÖNCELİK

Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Pereira mevki olarak santrfor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

ORTA ALANDA EN İYİ TAKIMIZ

Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

TARAFTARA İLK MESAJ: BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira dün akşam saatlerinde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Pereira ve yardımcılarını, yönetici Selahattin Baki karşıladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

52 yaşındaki teknik direktör İstanbul'a iner inmez duygularını paylaşırken, "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Fantastik bir taraftar kitlesi, beraber çalışırsak sezon sonunda kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz" yanıtını verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

BU KULÜBÜ HEP KALBİMDE TUTTUM

Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için gururlu olduğunu belirten Pereira, "Bu kulüp için çalışacak ve savaşacak olmaktan mutluyum. Bu takımı ve taraftarı her zaman kalbimde tuttum. Taraftarın tutkusu her zaman farklı ve özeldi. Hak edilen başarılar için savaşacağım" diye konuştu.

SON DAKİKA