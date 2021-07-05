Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can... (FB spor haberi)

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.
Baki, Portekizli hocanın her şeye hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendilerine takımla ilgili sunum yaptığının altını çizmişti. Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki hocanın raporunda öne çıkanlar belli oldu.
Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.