"Şampiyonluk için geldim"

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Yardımcılarını da yanında getiren Portekizli çalıştırıcıyı, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. Pereira, FBTV'ye yaptığı ilk açıklamada, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için gururluyum. Başkanımıza teşekkür ederim. Buraya yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Sezon sonunda bu kulübe, bu taraftara ihtiyacı olan şampiyonluğu vermek için buradayız" dedi.

Yeniden istanbul'da olmanın harika olduğunu kaydeden Pereira, "Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız. Bir önceki dönemimde şampiyon olamadık ama bu kez birlikte çalışırsak, başarırız" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik direktör, bugün takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edip takımın başına geçecek.