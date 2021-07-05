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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de kaleciler çalışmalarını sürdürüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de kaleciler, antrenör Michael Kraft önderliğinde sıkı çalışmalarını sürdürüyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de kaleciler çalışmalarını sürdürüyor!
Fenerbahçe'nin genç kalecileri, Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de genç kaleciler çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Milli takım kadrosunda olması sebebiyle izinli olan ve çarşamba günü kampa katılması beklenen Altay Bayındır'ın yokluğunda genç kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir, kaleci antrenörü Michael Kraft eşliğinde devam etti. Kraft'ın sürekli uyardığı ve yakından ilgilendiği genç kalecilerin hırslı görüntüsü dikkat çekti.
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