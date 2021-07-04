Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Uzun süren teknik direktör arayışları sonucunda Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken daha İstanbul'a dönmeden takım hakkında ayrıntılı bilgi alan Portekizli teknik adam ilk olarak Marsilya'nın peşinde olduğu Luiz Gustavo'nun mutlaka takımda tutulmasını istedi.

Takvim'in haberine göre Pereira'nın sarı-lacivertli kurmaylara, Brezilyalı futbolcunun sisteminde önemli bir parça olacağını orta sahada lider oyuncu olarak ondan faydalanmak istediğini ifade etti.