Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe uzun süren hoca arayışına noktayı Vitor Pereira ile koydu. Portekizli çalıştırıcı ikinci kez sarı-lacivertli takımın başına geçerken, yönetimden ilk istediği Luiz Gustavo ile ilgiliydi. İkinci olarak da bir forvet oyuncusu talep edip Marko Arnautovic'in adını verdi. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 10:20
Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Uzun süren teknik direktör arayışları sonucunda Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken daha İstanbul'a dönmeden takım hakkında ayrıntılı bilgi alan Portekizli teknik adam ilk olarak Marsilya'nın peşinde olduğu Luiz Gustavo'nun mutlaka takımda tutulmasını istedi.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Takvim'in haberine göre Pereira'nın sarı-lacivertli kurmaylara, Brezilyalı futbolcunun sisteminde önemli bir parça olacağını orta sahada lider oyuncu olarak ondan faydalanmak istediğini ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Pereira'nın ikinci isteği ise golcü oldu. Takıma birinci sınıf bir golcünün mutlak surette gerekli olduğunu söyleyen Portekizli hoca, eski takımından öğrencisi olan Marko Arnautovic'i önerdi.

Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'den bunu istedi! Luiz Gustavo ve Marko Arnautovic...

Çin kulübü Shanghai Port'ta forma giyen Avusturyalı santrforun 1 yıl dana sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki santrforun yaklaşık 10 milyon euro civarında da piyasa değeri bulunuyor.

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