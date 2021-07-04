Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Filip Novak'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

Son dakika transfer haberi: Filip Novak'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Filip Novak'a henüz teklif gelmedi. 31 yaşındaki deneyimli sol bekin takımda kalma ihtimalinin arttığı ifade ediliyor. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 12:20
Son dakika transfer haberi: Filip Novak'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor!

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör arayışı sona erdi ve sarı-lacivertliler Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden olan Filip Novak'ta beklenen olmadı.

Takvim'de yer alan habere göre yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla idmanlarına devam eden Filip Novak için kulübe ciddi bir teklif gelmedi. Novak'ın her geçen gün takımda kalma ihtimali yükseliyor.

31 yaşındaki tecrübeli sol bek, kariyerine Zlin'de başladı. Midtjylland'de forma giyen Novak, 2018'in ocak ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Deneyimli isim 2020 yazında da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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