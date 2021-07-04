Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Fenerbahçe'nin Vitor Pereira tercihini yorumladı! "Huzur değil çatışma olur"

AHMET ÇAKAR - TARAFTARLARA BU SEÇİMİ ANLATMA OLANAĞI YOK Fenerbahçe'de hem kulübe çok zarar verecek hem de Başkan Ali Koç'u yıpratacak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç göreve gelirken 'Vizyon' dedi, 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olacağız' dedi ama evvelsi gün açıklanan Vitor Pereira kararıyla kulüp stratejisinde konkordato ilan etti. Vitor Pereira kararı, skandal bir karardır. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarına ne izah edebilirsiniz ne de ikna edebilirsiniz. Haftalardır beklendi, sezon açıldı, transferler yapıldı ya da yapılamadı ama hoca belli olmadı.

Bu kadar beklentinin sonunda, bu kadar gecikmenin sonunda önemli, ünlü bir hoca ile anlaşılsaydı bir nebze olsun camiaya yedirebilirlerdi ama şimdi yedirebilecekleri hiçbir şey yok. Vitor Pereira, Fenerbahçe camiasında asla iz bırakmamış, başarılı olamamış bir hocadır. Daum'u getirseler belki ikna edebilirlerdi. Zira Daum'un karizması, Fenerbahçe ve diğer kulüplerdeki başarısı Türkiye'de iz bırakmıştır. Ali Koç nasıl bu tür kararlara imza atıyor, adeta kendi ayağına sıkıyor anlaşılır gibi değil.