Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Fenerbahçe'nin Vitor Pereira tercihini yorumladı! "Huzur değil çatışma olur"

LEVENT TÜZEMEN - ÇALIŞTIĞI YERDE HUZUR DEĞİL HEP ÇATIŞMA OLUR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçelileri bile şaşırtan Pereira hamlesini ben Aziz Yıldırım'a bir meydan okuma olarak görüyorum. Sayın Koç, Aziz Yıldırım'a şunu demek istiyor: 70 milyon euro'luk kadro kurdun, Van Persie'yi getirdin ama Pereira ile şampiyon olamadın. Göreceksin, Pereira, F.Bahçe'de şampiyonluk kazanacak.
Ancak Başkan Ali Koç, Pereira'yı takımın başına getirmesini taraftara asla anlatamaz. Tribünler ilk maçtan itibaren Pereira'ya bir tepki koyar. Çünkü Portekizli hoca, agresif, kavgacı ve geçimsiz bir teknik adam. Van Persie, Diego, Caner gibi birçok oyuncuyla kavga etti, hatta vatandaşı Nani, Fenerbahçe'den ayrılmadan evvel Pereira'yı suçlayarak şöyle demişti: Herkesle çatışarak oyuncuların güvenini kaybettin. Bizi asla bir aile haline getiremedin.
Ayrıca Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmesi tüm Fenerbahçeliler'in hafızasındaki yerini koruyor. Van Persie başta olmak üzere oyuncularla iletişim kuramayan Pereira'nın, Mesut Özil, Sosa, Gustavo gibi oyuncularla nasıl anlaşacağını açıkçası çok merak ediyorum. Gerçek şu, Pereira'nın olduğu yerde huzur olmaz, çatışma olur.