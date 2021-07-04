Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan iddialı sözler!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı'nda sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira'ya kavuştu. Portekizli teknik adam İstanbul'a gelmesinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pereira, "Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız." dedi.

İşte Pereira'nın o sözleri;

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız. Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız."