Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Artem Dzyuba, Edin Visca, Umut Meraş... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
CENGİZ ÜNDER
Uzun süredir gündemde olan Cengiz Ünder için Fenerbahçe adına negatif gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldız, Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ile anlaştı.
UMUT MERAŞ
Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.