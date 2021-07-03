Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mbwana Samatta'dan transfer yanıtı! "Gelen teklifler... " (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Mbwana Samatta'dan transfer yanıtı! "Gelen teklifler... " (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra halihazırda kadrodaki bulunan bazı isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de beklentileri karşılaşayamayan isimlerden olan Mbwana Samatta. Geleceği ile ilgili konuşan Tanzanyalı forvet, gelen tekliflerin beklentilerini karşılaşmadığını söyledi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:08
Son dakika spor haberi: Mbwana Samatta'dan transfer yanıtı! "Gelen teklifler... " (FB haberi)

Geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol atan Mbwana Samatta, geleceğiyle ilgili konuştu. 28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, "Ben buradayım, forma rekabetinde ben de varım" dedi.

Tatilde çalışıp, İstanbul'a hazır geldiğini de belirten Samatta, "Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için verececeğim" yorumunu yaptı.

SON OLARAK LENS TALİP OLDU
Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu. MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TP Mazembe, Genk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı.

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