Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Büyük umutlarla göreve gelen ancak alınan sonuçların hayal kırıklığına neden olmasının ardından görevden alınan Phillip Cocu'dan 47 gün sonra taraftar baskısının da etkisiyle Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, Yanal'ın görevi bırakmasından 156 gün sonra ise Erol Bulut ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Bulut sonrasında da uzun bir arayışa girdi.

Bulut'un ayrılmasının ardından geçen 98 günden bu yana herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'yi bu hocaların yokluğunda ise Erwin Koeman, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu gibi isimler çalıştırmıştı. Bu üç ismin de geçici tercihler olduğunu belirten başkan Ali Koç, bu isimlerin teknik direktör olarak sayılamayacağını söylemişti.