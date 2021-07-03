Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, herkesin merakla beklediği 'yeni sezonda teknik direktör kim olacak?' sorusuna takımın başına Vitor Pereira'yı getirdiğini duyarak yanıt vermiş ve Sarı-Lacivertli camia için büyük bir belirsizlik ortadan kalkmış oldu.
"Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." paylaşımıyla 52 yaşındaki Portekizli teknik adam ile yoluna devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç ve ekibinin bu kararı kimi çevrelerce beğenilirken, bazı taraftarların tepkisine de neden oldu.
Oldukça uzun bir sürenin sonunda yeni teknik direktörüne kavuşan Sarı-Lacivertli camia, Koç yönetimindeki üç yılda 301 günü hocasız geçen sarı-lacivertli takımdaki bu durum da taraftarların tepkisine neden oldu.