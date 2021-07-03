Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe, herkesin merakla beklediği konuya son noktayı koyarak Vitor Pereira'yı takımın başına getirdiğini duyurmuştu. Bu karar sonrası uzun süren teknik direktör hasretini dindiren Sarı-Lacivertli yönetim kimi taraftarlarca eleştiri oklarının hedefi oldu. Öte yandan ismi en çok anılan teknik direktör adaylarından olan Slaven Bilic ile anlaşmanın oldukça yakın olduğu bilinirken, Bilic'in Sarı-Lacivertliler'i geri çevirme nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:46 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:47
Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, herkesin merakla beklediği 'yeni sezonda teknik direktör kim olacak?' sorusuna takımın başına Vitor Pereira'yı getirdiğini duyarak yanıt vermiş ve Sarı-Lacivertli camia için büyük bir belirsizlik ortadan kalkmış oldu.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

"Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." paylaşımıyla 52 yaşındaki Portekizli teknik adam ile yoluna devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç ve ekibinin bu kararı kimi çevrelerce beğenilirken, bazı taraftarların tepkisine de neden oldu.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Oldukça uzun bir sürenin sonunda yeni teknik direktörüne kavuşan Sarı-Lacivertli camia, Koç yönetimindeki üç yılda 301 günü hocasız geçen sarı-lacivertli takımdaki bu durum da taraftarların tepkisine neden oldu.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Büyük umutlarla göreve gelen ancak alınan sonuçların hayal kırıklığına neden olmasının ardından görevden alınan Phillip Cocu'dan 47 gün sonra taraftar baskısının da etkisiyle Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, Yanal'ın görevi bırakmasından 156 gün sonra ise Erol Bulut ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Bulut sonrasında da uzun bir arayışa girdi.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Bulut'un ayrılmasının ardından geçen 98 günden bu yana herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'yi bu hocaların yokluğunda ise Erwin Koeman, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu gibi isimler çalıştırmıştı. Bu üç ismin de geçici tercihler olduğunu belirten başkan Ali Koç, bu isimlerin teknik direktör olarak sayılamayacağını söylemişti.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Öte yandan Vitor Pereira'nın yanında Fenerbahçe için ismi en ciddi şekilde anılan diğer hoca ise daha önce Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Hırvat teknik adam Slaven Bilic olmuştu.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Hatta Pereira'nın duyurulmasının öncesinde birçok kaynakta Fenerbahçe'nin Bilic ile her konuda anlaştığı resmi açıklamanın en kısa sürede yapılacağı duyurulmuştu.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Sonrasında bir anda Vitor Pereira ile el sıkışıldığının duyurulması sonrası 'Bilic ile anlaşma bu kadar yakından pürüz neydi?' sorusunu akıllara getirdi.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de tüm camia ve taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağına kilitlenirken ismi gündeme gelen Slaven Bilic'in kulübü Beijing Guoan'dan vize alamadığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Gerçekler bambaşkaymış! İşte Slaven Bilic'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi.

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