Sol beke son aday: Umut Meraş

Sol bek takviye yapması beklenen Fenerbahçe için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre’de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fransız ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Havre formasıyla 31 maçta sahaya çıktı.
Sol bek takviye yapması beklenen Fenerbahçe için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Fransız ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Havre formasıyla 31 maçta sahaya çıktı.