Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira açıklaması! "Şampiyon yapmaya geliyor"

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Vitor Pereira'nın teknik direktör olarak takımın başına getirilmesine ilişkin konuştu.

İşte o sözler;

"YAZILANLARIN YÜZDE 80'İNİ KİMSE TUTTURAMADI"

"Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların yüzde 80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik diye bir hava yaratıldı, kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör.

"HEMEN TEKERİ DÖNDÜRECEK BİR HOCA ARADIK"

Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adayına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYOR"

Pereira teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor. Hatta şöyle bir cümle de kullandı, 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak kariyerimde, göğsümde tıkalı kalıyor. Nefes alamıyorum. Ben bu yarım kalan aşkı, tutkuyu sona erdirmek istiyorum.' dedi.

"NEREDEYSE PARA PUL KONUŞMADI"

Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacak. Pereira, neredeyse para pul konuşmadı. Çok motive."

