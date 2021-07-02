Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.