Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Fenerbahçe'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ozan Tufan'a bir talip daha çıktı. Fransız basını, Olympique Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'un Ozan'ın transferi için harekete geçtiğini ve 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkardığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 09:32
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarına yine büyük hayal kırıklığı yaşatırken, takımda Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan gibi isimler sergiledikleri performanslarla öne çıkmışlardı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Ozan'ın geçen sezon Süper Lig'de 6 gol+10 asistlik performansıyla göz doldurduğu da aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 134 milyon lira! Transferi istiyor

EURO 2020'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Ozan Tufan, EURO 2020'ye büyük umutlarla giden A Milli Takım'da patlama yapması beklenen oyuncuların başında geliyordu. Fenerbahçe yönetimi, turnuvada sergileyeceği performansla Ozan'ın değerini artırmasını umarken, A Millilerin başarısız performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşandı.

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