Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kuzey Makedonya'da kahraman ilan edilen Igor Angelovski ile görüşüyor

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kuzey Makedonya'da kahraman ilan edilen Igor Angelovski ile görüşüyor

Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler, son olarak Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı çalıştıran Igor Angelovski'yi gündemine aldı. Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na taşıyan 45 yaşındaki teknik adamın bilinmeyenleri... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 15:48 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 16:22
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kuzey Makedonya'da kahraman ilan edilen Igor Angelovski ile görüşüyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok teknik adamla temasa geçen Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski ile yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti. Peki Igor Angelovski kimdir? İşte Angelovksi'nin hikayesi...

2015 yılında Kuzey Makedonya'nın başına geçtiğinde kendisine güvenen çok az insan vardı. 5 yılda Kuzey Makedonya'yı tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Angelovski, ülkenin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

SON 50 MAÇTA 16 YENİLGİ

2015'te göreve geldiğinde Kuzey Makedonya, dünya sıralamasında 163. sıradaydı. EURO 2020'ye girerken ise takımı 62. basamağa kadar taşımıştı. 5 yıl içinde oynadıkları 50 maçta sadece 16 yenilgi alarak önemli bir başarıya imza attı. (23 galibiyet, 11 beraberlik, 16 yenilgi)

Almanya'yı Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşma sırasında eşi hastanedeydi. Maçtan sonra gözyaşlarını tutamayan Angelovski, "Ona kazanıp birlikte kutmayacağımızın sözünü verdim. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, artık tek yapabileceğim ağlamak" demişti.

EURO 2020'Yİ PUANSIZ TAMAMLADI

EURO 2020'ye giderken hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Angelovski, takımına puan aldırmayı başaramadı. Kuzey Makedonya, Avusturya'ya 3-1, Ukrayna'ya 2-1 ve Hollanda'ya 3-0 yenilerek ilk kez katıldığı turnuvayı puansız tamamladı.

HÜCUMCU BEKLERLE OYNAMAYI SEVİYOR

EURO 2020'de 5-3-2 sistemini tercih eden Angelovski, 3-4-1-2 ve 4-2-3-1 şeklinde de takımını diziyor. Rakibe göre sistem belirleyen ve hücumcu beklerle oynamayı seven Angelovski, zaman zaman hücum, zaman zaman da savunma futboluyla sahada yer aldı ve bu anlamda esnek bir teknik direktör olduğunu gösterdi.

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