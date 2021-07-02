Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a flaş Emre Belözoğlu çağrısı!

GÜRCAN BİLGİÇ - BELÖZOĞLU GERİ GELSİN Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladığı toplantıda yeni teknik adam için 20 Haziran sonrasını tarihledi. Herkes bekledi, gelişme olmadı, kongre tarihi yaklaştı; bu kez, "Seçilirsem 28 Haziran Pazartesi açıklarız" dedi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik adamı olmadan başlıyorsa, geçen sürenin "bilinmezlik" ve "beceriksizlik" ile geçtiği çok açık. Hala menajerler aranıyor, "olumsuz" cevabı geldiğinde "Kimi önerirsiniz?" diye soruluyor. Olmaz böyle şey!

ZAMANA OYNUYORLAR Fenerbahçe taraftarının 7 sezonluk kupasızlık üstüne, bir de iki başkanın kavgasını seyretmesinin ardından, daha keskin, sabırsız ve seçici olacağı bir gerçek. "Üç yılda çok ders aldık" diyen bir başkan ve yönetimin bunu fark edememesi akıl almaz. Sessizlik moduna geçip, sürekli zamana oynamaları "İşi bitirdiler, ince detaylar var" diye gelişmeleri yorumlattı bize. Ama bugün anlıyoruz ki, ne planları varmış, ne de ciddi bir masa başı konuşması.