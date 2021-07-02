Bulut: Pelkas’ı ben aldım

Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, Yunanistan'da bir radyoya konuştu. Bulut, Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdiğini belirterek "Fenerbahçe'de 16 transfer birden yaptım ve yönetmek kolay değildi. Üst sıralardaydık ancak benim için devam etmek kolay değildi. Pelkas ile harika bir yıl geçirdik. Daha önce Bakasetas'ı da istedim ancak onu transfer edemedik. Pelkas iyi bir transfer oldu, çok az paraya onu transfer ettim. Şimdi Avrupa'da birçok takım onu transfer etmek istiyor. O harika bir oyuncu ve harika bir karakter. Bana göre Fenerbahçe'de kalmalı" ifadelerini kullandı.