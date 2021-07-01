Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Teknik direktör arayışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Serdar Dursun'un ardından, Steven Caulker'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi de Mario Gavranovic'i gözüne kestirdi.



