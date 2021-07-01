Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Teknik direktör arayışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Serdar Dursun'un ardından, Steven Caulker'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi de Mario Gavranovic'i gözüne kestirdi.
Teknik direktör arayışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Serdar Dursun'un ardından, Steven Caulker'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi de Mario Gavranovic'i gözüne kestirdi.
Kanarya, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki Gavranovic için nabız yoklayacak, şartlar uygun bulunursa harekete geçilecek. Gavranoviç EURO 2020'de son 16 turunda Fransa'ya 90'da attığı golle maçı uzatmaya götürmüş, penaltı atışları sonrası İsviçre tur atlamıştı.