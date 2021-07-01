Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Hücum hattını yenileme kararı alan sarı-lacivertliler, EURO 2020'nin flaş ismini gündemine aldı. Kanarya, Fransa'ya 90'da attığı golle İsviçre'ye hayat veren Mario Gavranovic'in peşine düştü. İşte bomba gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Teknik direktör arayışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Serdar Dursun'un ardından, Steven Caulker'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi de Mario Gavranovic'i gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberi: Fransa'yı yıkan Gavranovic Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Kanarya, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki Gavranovic için nabız yoklayacak, şartlar uygun bulunursa harekete geçilecek. Gavranoviç EURO 2020'de son 16 turunda Fransa'ya 90'da attığı golle maçı uzatmaya götürmüş, penaltı atışları sonrası İsviçre tur atlamıştı.

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