Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan Fenerbahçe, transferde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker'la sözleşme imzaladı.
Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan stoper orijinli oyuncu sayısı 7'ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu oldu. Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık'ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor.