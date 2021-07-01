Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan Fenerbahçe, transferde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker'la sözleşme imzaladı.

Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan stoper orijinli oyuncu sayısı 7'ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu oldu. Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.