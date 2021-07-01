Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından kadrosuna İngiliz savunmacı Steven Caulker'ı da kattı. Bu transfer sonrası sarı-lacivertli takımda stoper sayısı 7'ye yükseldi. Peki, Fenerbahçe'de bu mevkiden kimler ayrılacak? İşte tüm detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 10:01
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan Fenerbahçe, transferde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker'la sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan stoper orijinli oyuncu sayısı 7'ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu oldu. Attila Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Hürriyet'te yer alan habere göre listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık'ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'yi buldu! Kimler gidecek?

Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand'ın kalma ihtimali yüksek. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performansa imza atan Szalai'nin satılmaması durumunda Caulker'ın Serdar Aziz'le forma rekabeti yaşaması bekleniyor.

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