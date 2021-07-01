Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın peşinde!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın peşinde!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi. Gana basını, Cagliari ile sözleşmesi biten sol bek Kwadwo Asamoah'ın iki ezeli rakibin gündeminde olduğunu öne sürdü. 32 yaşındaki oyuncuya, İtalya'dan da teklifler olduğu ve henüz kararını vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın peşinde!

Gana basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, sol bek Kwadwo Asamoah için yarışıyor. Son olarak Cagliari'de forma giyen Asamoah'ın sözleşmesinin sona erdiği ve kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncuya, İtalya'dan da teklifler olduğu ve henüz kararını vermediği ifade edildi. Juventus ve Inter gibi devlerde oynayan Kwadwo, geçen sezon devre arasında imza attığı Cagliari'de 9 lig maçına çıkarken, gol ve asist üretemedi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

Kulüp kariyerinde Juventus, Udinese, Inter ve Cagliari formaları giyen Kwadwo; 352 maça çıkıp, 13 gol+32 asistlik performans sergiledi.

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