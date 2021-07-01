Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Kwadwo Asamoah'ın peşinde!

Gana basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, sol bek Kwadwo Asamoah için yarışıyor. Son olarak Cagliari'de forma giyen Asamoah'ın sözleşmesinin sona erdiği ve kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncuya, İtalya'dan da teklifler olduğu ve henüz kararını vermediği ifade edildi. Juventus ve Inter gibi devlerde oynayan Kwadwo, geçen sezon devre arasında imza attığı Cagliari'de 9 lig maçına çıkarken, gol ve asist üretemedi. Asamoah sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.



Kulüp kariyerinde Juventus, Udinese, Inter ve Cagliari formaları giyen Kwadwo; 352 maça çıkıp, 13 gol+32 asistlik performans sergiledi.