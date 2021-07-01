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Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Elseid Hysaj

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Bek bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler, rotayı İtalya'ya çevirdi. Kanarya, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve hem sol bek hem de sağ bekte görev yapabilen Elseid Hysaj'a gözünü dikti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Elseid Hysaj

Hem sağ hem de sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Napoli ile sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı gündemine aldı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Elseid Hysaj

Arnavut futbolcunun hem savunmanın sağında hem de solunda oynaması nedeniyle transferine öncelik verilmiş durumda. İtalyan basınına göre Hysaj, Napoli ile yola devam etmeme kararı aldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İtalya ve Almanya'dan çok sayıda teklif olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Hysaj ile milli takımdan çok yakın arkadaş olan Vedat Muriç'ten transfer konusunda yardım isteyeceği de gelen bilgiler arasında.

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