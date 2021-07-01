Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin hoca adaylarında son durum!

Fenerbahçe'de yeni hoca bekleyişi devam ediyor. Listedeki isimlerden dün olumsuz haberler peş peşe geldi. Elde bilinen isimlerden Nenad Bjelica, Luis Castro, Sousa, Pirlo ve Slaven Bilic kaldı. Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Nuno Espirito Santo rotasını yeniden Tottenham'a çevirdi ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.
FONSECA: GÖRÜŞMEDİK
Sarı-lacivertli yöneticilerin dün Paulo Fonseca ile anlaştığı iddia edildi. Ancak Portekizli hocanın iletişim ajansı, "Paulo Fonseca ile Türk kulübü arasında şimdiye kadar bir görüşme olmadı" açıklamasını yaptı.
LÖW: ŞU AN ENERJİM YOK
Alman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Joachim Löw bir süre dinleneceğini tekrarladı. 61 yaşındaki teknik adam, "Başka bir heyecan için yeni enerji lazım. Şu an bende bu enerji yok. Somut planlarım da yok. Milli takımda 15 yılın ardından mola vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MESUT'LA TEKRAR BULUŞACAĞIZ
Jochim Löw, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Mesut Özil hakkında ise, "Onunla sonraki haftalarda görüşemeyişimiz büyük hayal kırıklığı. Mesut bizim için olağanüstü bir oyuncuydu. Onunla tekrar konuşacağımız ve buluşacağımız zaman gelecek" dedi.