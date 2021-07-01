Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Serdar Dursun ve Steven Caulker'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor'lu Aaron Boupenza için de yeniden harekete geçti. Ali Koç'un geçtiğimiz sezon Hatayspor ile deplasmanda oynadıkları maçta nabız yokladığı Gabonlu forvetin menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Golcü oyuncu, Atalanta ve Fiorentina'nın da transfer listesinde yer alıyor.



