Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

Son dakika transfer haberi: Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker'in ardından hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i gol kralı tamamlayan Aaron Boupendza için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Kanarya'da yönetimin, Gabonlu forvetin menajeri ile İstanbul'da bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Serdar Dursun ve Steven Caulker'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor'lu Aaron Boupenza için de yeniden harekete geçti. Ali Koç'un geçtiğimiz sezon Hatayspor ile deplasmanda oynadıkları maçta nabız yokladığı Gabonlu forvetin menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Golcü oyuncu, Atalanta ve Fiorentina'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

SÜPER LİG'İ İSTİYOR
Kanarya ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Boupendza harekatı! Görüşme gerçekleşti

24 yaşındaki Boupendza, Süper Lig'de geçen sezon 22 gol atarak gol kralı olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hatayspor, Boupendza'yı geçen sezon devre arasında Krasnodar'a satmak için anlaşmış ancak oyuncu gitmek istemeyince transfer son anda iptal olmuştu.

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