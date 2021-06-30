Son dakika transfer haberi: Steven Caulker imzayı attı Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan İngiliz stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni transferiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.





2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker başarılı performansıyla öne çıktı. İlk yılında Süper Lig'de 29 maçta forma giyen İngiliz stoper 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon da iyi gidişatını sürdüren Caulker 32 maçta görev aldı. 3 gol 2 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Akdeniz ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.