Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Steven Caulker imzayı attı Fenerbahçe'den açıklama geldi

Son dakika transfer haberi: Steven Caulker imzayı attı Fenerbahçe'den açıklama geldi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, son olarak Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, 29 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan Kanarya, İngiliz futbolcu için videolu paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:47
Son dakika transfer haberi: Steven Caulker imzayı attı Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan İngiliz stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni transferiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.


2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker başarılı performansıyla öne çıktı. İlk yılında Süper Lig'de 29 maçta forma giyen İngiliz stoper 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon da iyi gidişatını sürdüren Caulker 32 maçta görev aldı. 3 gol 2 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Akdeniz ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

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