Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Steven Caulker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Alanyaspor'a veda etti. 2019'un ocak ayında geldiği Akdeniz ekibinde başarılı bir performansa imza atan 29 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum.