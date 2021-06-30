Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını açıkladığı İngiliz stoper Steven Caulker, Alanyaspor'a veda mesajı paylaştı. Tecrübeli isim mesajında, "Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım" dedi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker Alanyaspor'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Steven Caulker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Alanyaspor'a veda etti. 2019'un ocak ayında geldiği Akdeniz ekibinde başarılı bir performansa imza atan 29 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Alanyaspor'a ve Alanyaspor taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar her daim arkamda oldunuz ve bana ailenizden birisi gibi hissettirdiniz. Bana şans verdiniz. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Size başarılar diliyorum.

SON DAKİKA