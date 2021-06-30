Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı öne sürülmüştü! Açıklama geldi

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. TRT Spor, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu ancak 48 yaşındaki çalıştırıcının menajerlik şirketinden konuyla ilgili bir açıklama geldi ve taraftarların herhangi bir görüşme yapmadığını bildirdi.

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.