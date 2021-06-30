Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliği süren teknik direktör konusunda sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından devam eden teknik direktör arayışında Paulo Fonseca ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilere yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. 48 yaşındaki teknik adam için resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, Fonseca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a sözleşme için gelmesi bekleniyor.

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.