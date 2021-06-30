Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Vladimir Petkovic imzaya geliyor

Teknik direktör çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin, takımın başına getirmeye hazırlandığı teknik adam belli oldu. Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.



Başkan Ali Koç'un, seçimden sonraki günlerde teknik direktörün duyurulacağını söylemesi ancak açıklamanın gelmemesi çok konuşulmuştu. Kulüpten o gün yapılan açıklamada "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" ifadeleri yer almıştı.

İSVİÇRE'NİN ZAFERİ SÜRECİ UZATTI!

Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı saf dışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı.

Çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak olan İsviçre'nin, EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Petkovic ile son pürüzleri halledeceği ve takımın başına getireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtilen bir diğer isim Slaven Bilic'in Beijing Guoan ile yaşadığı sebeplerden dolayı sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt vermek zorunda kaldığı gündeme gelmişti. Ancak Vladimir Petkovic'in sözleşme fesih bedelinin olmadığı ve İsviçre Futbol Federasyonu ile anlaşıp Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.

MAAŞI UYGUN!

Fonseca, Bjelica, Rafael Benitez gibi isimlere göre Petkovic'in maliyetinin daha düşük olması bekleniyor. Son olarak Fonseca'nın, yıllık 6 milyon euroluk maaş beklentisi olduğu konuşulmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin, Boşnak teknik adam Petkovic'e yıllık 2 milyon euro civarı ödeme yapacağı kaydediliyor.