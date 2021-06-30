Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca neden Zorro kıyafeti giymişti? (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Paulo Fonseca ile anlaştığı iddia edildi.

Son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, İtalyan ekibinden önce Shakhtar Donetsk'te görev yapıyordu. Fonseca, Shakhtar döneminde basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıkmıştı.

PAULO FONSECA NEDEN ZORRO KIYAFETİ GİYDİ?



2017-18 sezonunda Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zor bir gruba düştü. Manchester City, Napoli ve Feyenoord ile eşleşen Ukrayna ekibi şansını son maça kadar sürdürdü.

Son haftaya girilirken Manchester City 12 puanla lider ve gruptan çıkmayı garantilemişti. Shakhtar Donetsk ve Napoli'nin ise 6'şar puanı bulunuyordu. Napoli son maçta iddiasız Feyenoord ile karşılaşacakken Shakhtar ise Manchester City ile kozlarını paylaşacaktı.

Karşılaşmalar öncesi Napoli bir adım önde görünüyordu. Zira İtalyanlar ikili averajda Shakhtar'ın önündeydi ve son hafta Feyenoord ile oynayacaktı.

Dönemin Shakhtar teknik direktörü Paulo Fonseca, son maç öncesinde verdiği demeçte "Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" dedi.

Son hafta Shakhtar Donetsk büyük bir mücadele vererek Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise büyük bir sürpriz yaşandı ve Feyenoord, Napoli'yi devirdi.

Böylece Manchester City ile Shakhtar Donetsk 12'şer puanla gruptan çıkarken Napoli 6 puanda kaldı ve üçüncü oldu.

City maçının sonrasında sözünü tutan Paulo Fonseca basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir mutluluk yaşıyorum. Bence sadece Shakhtar taraftarları değil, tüm Ukraynalılar bununla gurur duymalı."