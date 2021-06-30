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Fener, Caulker’ı bitirdi

İlk transferini Serdar Dursun ile forvete yapan sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor’dan ayrılan Steven Caulker ile de prensipte anlaştı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fener, Caulker’ı bitirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Steven Caulker'i açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz stoper ile el sıkıştı. Sedar Dursun'un ardından ikinci transfer olan Caulker'in sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiğini duyuran Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."


Alanyaspor formasıyla 85 maça çıkan Caulker, 2.5 sezonda kırmızı kart görmezken, 6 gol atıp 8 de asist yaptı.

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