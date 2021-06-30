‘F.Bahçe isterse giderim’

Transferin gözde ismi Szalai, çok net açıklamalar yaptı. Avrupa devlerinin listesinde yer alan Macar stoper, "Transfer haberleri sık sık çıkıyor. Formül basit: Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek sözleşmem var. F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile. Başka bir takıma transfer olma fırsatı gelirse, kendimi en iyi liglerden birinde test etmek istediğim sır değil. Büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama bu tip şeylerle yaşayan biri değilim. F.Bahçe'de çok mutluyum ve hiçbir sıkıntım yok. F.Bahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar buradayım. F.Bahçe'de kalacağım ve bu yüzden transferi konuşmaya gerek bile yok" dedi.