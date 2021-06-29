Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle geldi. Savunma hattına takviye için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Aslan'ın da peşinde olduğu Kaan Ayhan’ın kulübü Sassuolo ile direkt temasa geçti ve teklifte bulundu. İki takımın karşı karşıya geldiği transferde işlerin daha da kızışacağı belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan teklifi ve transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray'da şok etkisi yarattı. Stoper dışında sağ bek ve ön libero mevkinde de forma giyebilen Kaan Ayhan tam bir joker özelliğine sahip.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Fenerbahçeli kurmaylar böyle özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmanın uzun lig maratonunda avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Kanarya'nın Kaan Ayhan için 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Kaan Ayhan transferinde iki ezeli rakibin karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu, işlerin daha kızışacağı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 40 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Yıldız futbolcu istikrarı ile güven veriyor.

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