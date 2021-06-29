Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Kaan Ayhan için teklif yapıldı

Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu.





Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray'da şok etkisi yarattı. Stoper dışında sağ bek ve ön libero mevkinde de forma giyebilen Kaan Ayhan tam bir joker özelliğine sahip.



