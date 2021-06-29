Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Pertotti yolcu! İşte yeni adresi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Pertotti yolcu! İşte yeni adresi (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı lacivertlilerde ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Kanarya'da büyük umutlarla transfer edilen Diego Perotti'ye Genoa talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 10:46
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Pertotti yolcu! İşte yeni adresi (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon 22 ismi kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de en bomba isim Diego Perotti'ydi. Geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle özel bir sözleşmeye sahip olan Arjantinli yıldız sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Fenerbahçe'de gelecek sezona yetişecek olan Diego Perotti ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre; İtalya'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki kanat oyuncusuna Genoa talip oldu.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçeli yıldız Perotti'nin ilerleyen günlerde imza atabileceğini aktardı.

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