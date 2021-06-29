Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni hocanın hafta başında açıklanacağını açıklamıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken Türk teknik direktöre teklif yapıldı. Peki Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 09:21
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı, Başkan Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Tüm camiada artık gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

DÜNE İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

"İMZA AŞAMASINA GELİNMESİNE RAĞMEN..."

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Daha önce Başkan Ali Koç'un işaret ettiği pazartesi günü yani dün yapılması beklenen açıklamanın yetişmediği vurgulanarak şu bilgi paylaşıldı: "Bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

SABIRLAR TAŞIYOR

Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunda sabırlar taşıyor. 25 Mart'ta Erol Bulut ile daha sonra 1 Haziran'da geçici olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde yeni hocanın artık açıklanması isteniyor. Tüm taraftarlar önce haziran ayının 3. haftasını ardından da seçimden sonraki ilk pazartesi olan dünü işaret eden Ali Koç'tan somut bir hamle bekliyor. Ancak yaprak bile kıpırdamaması herkesi mutsuz ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

FONSECA VE SILVA ÖNE ÇIKTI

Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe'de artık geri sayım başladı. Paulo Fonseca ve Marco Silva isimleri öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ

Milliyet'in haberinde göre; Teknik direktör arayışında son olarak Tayfun Korkut adı da dikkat çekti. Dünkü ilk yönetim toplantısında Korkut'un olabileceği de konuşuldu, kapısı çalındı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

BILIC LİSTEDE

Ayrıca Slaven Bilic gibi sürpriz adaylar konusunda da fırsat kovalayan sarı-lacivertliler, her türlü imkanı seferber ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

TAKIM HOCASIZ MI TOPLANACAK?

Herkesin merakla beklediği hoca gelişmesinde dün itibariyle umulan resmi açıklama olmadı. Fenerbahçe'de camiada stresli bir bekleyiş başladı. 1 Temmuz Perşembe günü 2021-22 sezonu için topbaşı yapacak sarı-lacivertlilerde sezon açılışına artık sayılı saatler kaldı. Ali Koç'un başkanlığa geldiği 2018 yılından beri teknik direktör konusu adeta bir fobiye dönüşürken, dün de gün boyu taraftarlar sosyal medyada kulübü soru yağmuruna tuttu, tepkisini ortaya koydu.

SON DAKİKA