Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
Fenerbahçe'de herkesin merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı, Başkan Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Tüm camiada artık gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti.
DÜNE İŞARET ETMİŞTİ
Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.
"İMZA AŞAMASINA GELİNMESİNE RAĞMEN..."
Fenerbahçe, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Daha önce Başkan Ali Koç'un işaret ettiği pazartesi günü yani dün yapılması beklenen açıklamanın yetişmediği vurgulanarak şu bilgi paylaşıldı: "Bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
SABIRLAR TAŞIYOR
Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunda sabırlar taşıyor. 25 Mart'ta Erol Bulut ile daha sonra 1 Haziran'da geçici olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde yeni hocanın artık açıklanması isteniyor. Tüm taraftarlar önce haziran ayının 3. haftasını ardından da seçimden sonraki ilk pazartesi olan dünü işaret eden Ali Koç'tan somut bir hamle bekliyor. Ancak yaprak bile kıpırdamaması herkesi mutsuz ediyor.
FONSECA VE SILVA ÖNE ÇIKTI
Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe'de artık geri sayım başladı. Paulo Fonseca ve Marco Silva isimleri öne çıktı.
TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ
Milliyet'in haberinde göre; Teknik direktör arayışında son olarak Tayfun Korkut adı da dikkat çekti. Dünkü ilk yönetim toplantısında Korkut'un olabileceği de konuşuldu, kapısı çalındı.
BILIC LİSTEDE
Ayrıca Slaven Bilic gibi sürpriz adaylar konusunda da fırsat kovalayan sarı-lacivertliler, her türlü imkanı seferber ediyor.
TAKIM HOCASIZ MI TOPLANACAK?
Herkesin merakla beklediği hoca gelişmesinde dün itibariyle umulan resmi açıklama olmadı. Fenerbahçe'de camiada stresli bir bekleyiş başladı. 1 Temmuz Perşembe günü 2021-22 sezonu için topbaşı yapacak sarı-lacivertlilerde sezon açılışına artık sayılı saatler kaldı. Ali Koç'un başkanlığa geldiği 2018 yılından beri teknik direktör konusu adeta bir fobiye dönüşürken, dün de gün boyu taraftarlar sosyal medyada kulübü soru yağmuruna tuttu, tepkisini ortaya koydu.