Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ters köşe! Türk hocaya teklif (FB spor haberi)

"İMZA AŞAMASINA GELİNMESİNE RAĞMEN..."



Fenerbahçe, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Daha önce Başkan Ali Koç'un işaret ettiği pazartesi günü yani dün yapılması beklenen açıklamanın yetişmediği vurgulanarak şu bilgi paylaşıldı: "Bugün (dün) açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."





SABIRLAR TAŞIYOR



Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunda sabırlar taşıyor. 25 Mart'ta Erol Bulut ile daha sonra 1 Haziran'da geçici olarak takımın başında yer alan Emre Belözoğlu ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde yeni hocanın artık açıklanması isteniyor. Tüm taraftarlar önce haziran ayının 3. haftasını ardından da seçimden sonraki ilk pazartesi olan dünü işaret eden Ali Koç'tan somut bir hamle bekliyor. Ancak yaprak bile kıpırdamaması herkesi mutsuz ediyor.



