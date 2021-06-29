Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada geçtiğimiz pazartesi günü yeni hocayı açıklamayı planladıklarını ifade etmişti. Ancak Kanarya'dan beklenen açıklama gelmedi. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre gündemdeki isimler belli oldu. İşte tarife uygun teknik adamlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 10:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertliler henüz resmi bir hamle yapamazken, bu belirsizlik yeni sezon öncesinde kulübün elini kolunu bağlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Son olarak başkan Ali Koç'un işaret ettiği tarih olan pazartesi günü de durum netlik kazanmadı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, uzun vadeli ve gelecek sezonlara da etki edecek bir hoca ile anlaşmak istendiği, gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedeflendiği ve camiayı mutlu edecek bir hoca olacağı duyuruldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Ancak açıklamanın devamında, planlanan hocanın sözleşmesinin nihayete ermediği ve gelecek birkaç gün içerisinde sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Peki Kanarya'nın hedefinde olan teknik direktör kim? İşte muhtemel isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

CLAUDIO RANIERI

69 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da görev aldı. Deneyimli hocanın sözleşmesi 2021'in Temmuz ayıyla birlikte sona erecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Kariyerinde Napoli, Fiorentina, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma ve Inter gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam ile görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

NUNO ESPRITO SANTO

47 yaşındaki Portekizli teknik adamın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2021'in Temmuz ayıyla birlikte sona eriyor. Kariyerinde Porto ve Valencia'yı da çalıştıran Portekizli hocanın, daha büyük başarılar yakalamak adına İngiliz kulübünden ayrılmak istediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

PAULO FONSECA

Portekizli teknik adamın Roma ile olan sözleşmesi temmuz 2021'de sona eriyor. F.Bahçe tarafından yapılan "sözleşmesinin nihayete ermediği" tarifine de uyan 48 yaşındaki hocanın talibi çok fazla.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace ile maaş konusunda mutabakata varılamaması sebebiyle el sıkışamayan Fonseca'nın, Kanarya'dan da yaklaşık 5 milyon Euro maaş istediği gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

PAULO SOUSA

Polonya ile EURO 2020'de mücadele eden Paulo Sousa, takımının turnuvaya veda etmesinin ardından gündeme geldi. Polonya federasyon başkanının da hakkında, "Yolumuza onunla devam etmek istiyoruz" açıklaması da bulunsa da, 50 yaşındaki hocanın sözleşmesi 2021 Temmuz'unda sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

BILIC VE MARCO SILVA DA ADAYLAR ARASINDA

Kanarya'nın diğer hoca adayları ise Slaven Bilic ve Marco Silva. Çin'in Beijing Guoan kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Slaven Bilic, her ne kadar Türkiye'ye sıcak baksa da kulübünden sözleşme feshine dair izin çıkmadı. Kanarya'nın da listesinin üst sıralarında bulunan Hırvat teknik adam için gelecekte flaş gelişmeler yaşanabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Claudio Ranieri, Nuno Esprito Santo, Paulo Fonseca, Marco Silva, Slaven Bilic, Paulo Sousa...

Öte yandan Marco Silva'yı da alternatif konumunda tutan Fenerbahçe, bahsi geçen isimlerin hiç biri ile anlaşamaması durumunda takımın başına getirecek. 43 yaşındaki Portekizli hoca, 2019 yılından bu yana kulüpsüz durumda.

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