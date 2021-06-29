Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Koç, bu iddianın ardından "Sosyal medya fenomenleriyle iş tutan, menajerlerle iş yapan medya mensupları var. En son "Edin Dzeko Fenerbahçe'de" diye haber çıktı. Sonra dün menajeri çıktı ve dedi ki "Bizim hiçbir görüşmemiz olmadı." Asıl amaç beklentiyi yaratıp olursa "Biz demiştik" demek." şeklinde bir çıkış yaptı.