Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Oynadığı futbolla dev kulüplerin radarına giren Merih ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun takıma katılması yönünde istekte bulunduğu Merih için Juventus 40 milyon Euro fiyat biçerken İtalyan devi Roma, sürpriz bir takas teklifinde bulundu. Roma, Merih için takasta Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Edin Dzeko'yu önderdi. İşte yılın takasına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 14:20
Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Kariyer yolculuğunda kısa sürede Juventus'ta forma giymeyi başaran Merih Demiral'ın transferde de farklı kulüplerle de anılıyor. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den asgari ücret teklif edilmesi nedeniyle ayrılan, Portekiz serüveni sonrası Alanyaspor, Sassaulo ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih'e son resmi teklif Roma'dan...

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Sky Sports'un haberine göre Roma'da yeni teknik patron Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu. 2019'da 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Juventus'un, milli yıldız için 40 milyon euro istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde görüşebileceği detayları aktarılırken bu transfer özelinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

ROMA'DAN TAKAS TEKLİFİ! DZEKO...

Hürriyet'in derlediği habere göre; Bu rakamlara ulaşamayacağını siyah beyazlı ekibe bildiren Roma'nın, Edin Dzeko'yu takasta kullanmak istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

La Gazetta Della Sport'un haberine göre takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcunun yıllık maliyetinden de kurtulmak isteyen Roma'nın, Merih Demiral paketine Edin Dzeko'yu da eklediği aktarıldı. Juventus'un kısa sürede Roma'ya yanıt vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE - DZEKO İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, yaz tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki golcü futbolcuyla iletişime geçtiği ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

Koç, bu iddianın ardından "Sosyal medya fenomenleriyle iş tutan, menajerlerle iş yapan medya mensupları var. En son "Edin Dzeko Fenerbahçe'de" diye haber çıktı. Sonra dün menajeri çıktı ve dedi ki "Bizim hiçbir görüşmemiz olmadı." Asıl amaç beklentiyi yaratıp olursa "Biz demiştik" demek." şeklinde bir çıkış yaptı.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

AZİZ YILDIRIM DA DZEKO'NUN İSMİNİ VERDİ

Mevcut başkan Ali Koç'u transfer politikası nedeniyle eleştiren Aziz Yıldırım ise Serdar Dursun transferini eleştirirken Benzema, Dzeko gibi isimlerin alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Yıldırım, "Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Git Sergio Ramos'u, Karim Benzema'yı, Edin Dzeko'yu al. Senden Serdar Dursun'u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

MARMARİS TATİLİNDE

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan Marmaris'e geçen ünlü oyuncunun, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği ortaya çıkmıştı. Tatiline devam eden Dzeko, Samsunspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le tatil pozu vermiş, Öztekin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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