Son dakika spor haberi: Avrupa bu takası konuşacak! Merih Demiral ve Fenerbahçe detayı... (FB spor haberi)

AZİZ YILDIRIM DA DZEKO'NUN İSMİNİ VERDİ
Mevcut başkan Ali Koç'u transfer politikası nedeniyle eleştiren Aziz Yıldırım ise Serdar Dursun transferini eleştirirken Benzema, Dzeko gibi isimlerin alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Yıldırım, "Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Git Sergio Ramos'u, Karim Benzema'yı, Edin Dzeko'yu al. Senden Serdar Dursun'u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir." ifadelerini kullanmıştı.
MARMARİS TATİLİNDE
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan Marmaris'e geçen ünlü oyuncunun, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği ortaya çıkmıştı. Tatiline devam eden Dzeko, Samsunspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le tatil pozu vermiş, Öztekin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.