Son dakika FB transfer haberleri | Napoli Szalai için ısrarcı
EURO 2020’deki performansıyla yıldızını iyice parlatan Attila Szalai için Napoli’nin bonuslarla 14 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan basını, Fenerbahçe’nun teklifi kabul etmediğini yazarken, Napoli’nin sol bek Mario Rui’yi de pakede ekleyerek Fenerbahçe’yi ikna etmeye çalışacağını yazdı.
EURO 2020'deki performansıyla yıldızını iyice parlatan Attila Szalai için Napoli'nin bonuslarla 14 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nun teklifi kabul etmediğini yazarken, Napoli'nin sol bek Mario Rui'yi de pakede ekleyerek Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalışacağını yazdı.