Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, birçok bölgeye transfer yapma kararı almıştı. Stoper, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet mevkilerine takviye yapacak olan Kanarya'ya, İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Brezilyalı yıldız Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Takvim'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti.

Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

SON İKİ YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Sambacı, İngiliz kulübünün yeni sezon planında yer almıyor. Felipe Anderson'un özellikle son iki yılda önemli bir düşüş yaşadı.

Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

15 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Geçen sezon Porto'da 15 maça çıkabilen yıldız futbolcu 1 gol atarken, 3 asist yaptı. Brezilyalı kanat oyuncusu için eski kulübü Lazio'nun da devrede olduğu ifade ediliyor.

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