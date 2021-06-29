Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi.
ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR
Takvim'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti.
SON İKİ YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Sambacı, İngiliz kulübünün yeni sezon planında yer almıyor. Felipe Anderson'un özellikle son iki yılda önemli bir düşüş yaşadı.