Son dakika FB transfer haberleri | Felipe Anderson Fenerbahçe'ye önerildi! İşte o teklif

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi.

ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR



Takvim'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti.