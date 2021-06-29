Son dakika FB transfer haberleri | Berke Altay’ın yedeği oluyor
Fenerbahçe’de sözleşmesi biten kalecilerden Oytun Özdoğan’ın veda etmesinin ardından, Harun Tekin de Kasımpaşa ile anlaştı. Yeni sezonda Altay Bayındır’ın yedeğinin kiralıktan dönen Berke Özer olması bekleniyor. İki sezondur Belçika ekibi Westerlo’ya kiralanan 21 yaşındaki eldiven çıkardığı başarılı maçlarla Atletico Madrid’in transfer listesine girmişti.
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten kalecilerden Oytun Özdoğan'ın veda etmesinin ardından, Harun Tekin de Kasımpaşa ile anlaştı. Yeni sezonda Altay Bayındır'ın yedeğinin kiralıktan dönen Berke Özer olması bekleniyor. İki sezondur Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 21 yaşındaki eldiven çıkardığı başarılı maçlarla Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti.