Son dakika FB haberleri | Valencia rüzgarı

Copa America’da mücadele eden Enner Valencia, Ekvador’un Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçın adamı seçildi. İlk onbirde sahaya çıkan ve takımının attığı golün asistini yapan Valencia futboluyla alkış alırken, 81’de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ekvador tur atlarken, Valencia’nın durumu bugün belli olacak.
Copa America'da mücadele eden Enner Valencia, Ekvador'un Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçın adamı seçildi. İlk onbirde sahaya çıkan ve takımının attığı golün asistini yapan Valencia futboluyla alkış alırken, 81'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ekvador tur atlarken, Valencia'nın durumu bugün belli olacak.