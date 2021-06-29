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Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Lucien Favre müjdesi! Patrick Vieira...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Lucien Favre, Crystal Palace ile görüşüyordu. Ünlü teknik adam Premier Lig ekibiyle anlaşmaya varamazken, Palace teknik direktörlüğe Patrick Vieira'yı getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 18:26
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Lucien Favre müjdesi! Patrick Vieira...

Crystal Palace, Lucien Favre ile anlaşamadıktan sonra rotasını Patrick Vieira'ya kırdı ve Fransız teknik adamla anlaşma sağladı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Frank Lampard ve Eddie Howe'u da isteyen ancak anlaşamayınca Lucien Favre ile neredeyse imza aşamasına gelen Crystal Palace, İsviçreli teknik adamla son anda masadan kalktı. 45 yaşındaki Patrick Vieira ile görüşen İngiliz kulübü, sözleşme imzalamak için el sıkıştı.

Patrick Vieira'nın şu an İngiltere'den çalışma izni beklediği ve bu izin çıkar çıkmaz resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Arsenal formasıyla efsane olan Patrick Vieira, teknik direktörlük kariyerinde New York City FC ve Nice kulüplerinde görev aldı. Fransız futbol adamı, Nice ile çıkltığı 89 maçta 1.42 puan ortalaması yakalamıştı.

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