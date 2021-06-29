İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi şüphesiz ki teknik direktör konusu. Sarı lacivertliler, onlarca teknik isimle görüşürken, yaptığı son açıklamada bir teknik adamla el sıkışıldığını ve kontrat için imza aşamasında olunduğunu ifade etmişti.