İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi şüphesiz ki teknik direktör konusu. Sarı lacivertliler, onlarca teknik isimle görüşürken, yaptığı son açıklamada bir teknik adamla el sıkışıldığını ve kontrat için imza aşamasında olunduğunu ifade etmişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. The Sun'da yer alan bilgilere göre Kanarya, dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez için yeniden harekete geçti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Everton'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan İspanyol teknik adamın, geçmişte Liverpool'u çalıştırmasından dolayı taraftarlardan tepki gördüğü aktarıldı.