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İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada yeni teknik direktör ile anlaşıldığını ve sözleşme imzalama aşamasında olunduğunu ifade etmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için sürpriz bir iddia geldi. İngiliz gazetesi The Sun'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'de Rafael Benitez defteri yeniden açıldı. Benitez'in, Everton'ın başına geçmesi beklenirken, yaşanan o gelişme sonrası işlerin tersine döndüğü ve Fenerbahçe'nin sürpriz bir atak yaptığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 19:35
İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi şüphesiz ki teknik direktör konusu. Sarı lacivertliler, onlarca teknik isimle görüşürken, yaptığı son açıklamada bir teknik adamla el sıkışıldığını ve kontrat için imza aşamasında olunduğunu ifade etmişti.

İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. The Sun'da yer alan bilgilere göre Kanarya, dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez için yeniden harekete geçti.

İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Everton'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan İspanyol teknik adamın, geçmişte Liverpool'u çalıştırmasından dolayı taraftarlardan tepki gördüğü aktarıldı.

İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

"SAKIN İMZALAMA!"
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e imza atmasının ardından Everton'ın Rafa Benitez ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüş ve Everton'lı taraftarın, Benitez'in evinin önüne giderek, "Nerede yaşadığını biliyoruz, sözleşmeyi imzalama!" yazılı pankart astığı ifade edilmişti.

İngilizler yazdı! Fenerbahçe yeniden Rafael Benitez için harekete geçti

F.BAHÇE DEVREYE GİRDİ
Bununla beraber Rafa Benitez'in Everton transferinin iptal olması, Fenerbahçeli yetkilileri harekete geçirdi. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adamla yeniden görüşmelere başladı.

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