Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai hakkında transfer haberleri her geçen gün artıyor... Daha önce İngiliz ekiplerin West Ham United ve Leicester City'in resmi teklif yaptığı bilinen Macar futbolcu hakkında bu kez de, Macaristan milli takım teknik direktörü Marco Rossi konuştu.
Rossi, Torinonews'e yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen, "Son olarak, Urbano Cairo ve sportif direktör Davide Vagnati'ye Macar oyunculardan kimi önerirsiniz?" sorusuna cevap verdi.
SZALAI'YI TORINO'YA ÖNERDİ
Marco Rossi, yaptığı açıklamada, EURO 2020'de iyi bir performans sergilediklerini dile getirirken, bir kaç oyuncusunun Torino'ya katkı sağlayabileceğini aktardı. Tecrübeli teknik adam, Attila Szalai'den de bahsetti.