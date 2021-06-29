Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Marco Rossi, "Birçok oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda öne çıktı. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: Şu anda Freiburg'da oynayan 1997 doğumlu Roland Sallai. Onun İtalya geçmişi de var. Bu konuda tecrübeli bir isim. Daha önce Palermo'da da oynamıştı.