Haberler Fenerbahçe Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Attila Szalai hakkında konuşan Macaristan Milli takım teknik direktörü, İtalya ekibi Torino'nun taraftar sitesine konuştu. Rossi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Torino başkanı Urbano Cairo ve Sportif Direktör Davide Vagnati'ye, Attila Szalai'yi önerdi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 18:26
Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai hakkında transfer haberleri her geçen gün artıyor... Daha önce İngiliz ekiplerin West Ham United ve Leicester City'in resmi teklif yaptığı bilinen Macar futbolcu hakkında bu kez de, Macaristan milli takım teknik direktörü Marco Rossi konuştu.

Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Rossi, Torinonews'e yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen, "Son olarak, Urbano Cairo ve sportif direktör Davide Vagnati'ye Macar oyunculardan kimi önerirsiniz?" sorusuna cevap verdi.

Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

SZALAI'YI TORINO'YA ÖNERDİ
Marco Rossi, yaptığı açıklamada, EURO 2020'de iyi bir performans sergilediklerini dile getirirken, bir kaç oyuncusunun Torino'ya katkı sağlayabileceğini aktardı. Tecrübeli teknik adam, Attila Szalai'den de bahsetti.

Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Marco Rossi, "Birçok oyuncumuz Avrupa Şampiyonası'nda öne çıktı. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: Şu anda Freiburg'da oynayan 1997 doğumlu Roland Sallai. Onun İtalya geçmişi de var. Bu konuda tecrübeli bir isim. Daha önce Palermo'da da oynamıştı.

Attila Szalai'nin hocasından flaş transfer önerisi! İtalyan başkana...

Ayrıca, 3'lü savunma için mükemmel bir isim önerebilirim. Sol ayağını çok iyi kullanan merkez defans oyuncusu Attila Szalai. Ancak bildiğim kadarıyla onunda birçok İngiliz kulübü ilgileniyor ve Fenerbahçe, kolay kolay bırakacak gibi değil."

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