Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanırken, gözler yeni hocaya çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanırken, gözler yeni hocaya çevrildi.
Sarı lacivertlilerde yeniden başkanı seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörü hafta başında duyuracaklarını açıklamıştı. Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Footy Accumulators'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolves'ten ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı.
NUNO SANTO KİMDİR?
Fenerbahçe ile anılan Nuno Santo, 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.
Deportivo de La Coruña
Copa del Rey: 2001-02
Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
Kıtalararası Kupa: 2004
Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
BİREYSEL
Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000
TEKNİK DİREKTÖR OLARAK
Rio Ave
Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
Taça da Liga ikinciliği: 2013-14
Wolverhampton Wanderers
EFL Championship: 2017-18
BİREYSEL
La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015
EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017
Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020