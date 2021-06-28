Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanırken, gözler yeni hocaya çevrildi.

Sarı lacivertlilerde yeniden başkanı seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörü hafta başında duyuracaklarını açıklamıştı. Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.