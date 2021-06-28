Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın yeni hocasının Nuno Espirito Santo olduğunu duyurdular. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanırken, gözler yeni hocaya çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerde yeniden başkanı seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörü hafta başında duyuracaklarını açıklamıştı. Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

Footy Accumulators'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolves'ten ayrılan Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

NUNO SANTO KİMDİR?

Fenerbahçe ile anılan Nuno Santo, 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

BİREYSEL

Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK

Rio Ave

Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14

Taça da Liga ikinciliği: 2013-14

Wolverhampton Wanderers

EFL Championship: 2017-18

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Nuno Espirito Santo... (FB spor haberi)

BİREYSEL

La Liga Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2014, Aralık 2014, Şubat 2015

EFL Championship Ayın Teknik Direktörü: Kasım 2017

Premier League Ayın Teknik Direktörü: Eylül 2018, Haziran 2020 Ekim 2020

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