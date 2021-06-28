Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile yeni bir döneme adım atılırken bir kez daha gündemin ana maddesine teknik direktörlük konusu oturdu.

Sarı-lacivertlilerde, Ali Koç'un göreve ilk geldiği 2018 yılından beri sürekli bir hoca gündemi yaşanıyor. Phillip Cocu, Erol Bulut ve Ersun Yanal'la yola çıkan ancak daha sonra Koeman, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar gibi isimlerle geçiş süreçleri yaşayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile de hiç maça çıkmadan ayrılmıştı.