Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, tek adayla gidilen seçimli olağan genel kurulda, ikinci Ali Koç'u ikinci kez başkan seçerek önemli bir konuyu halletti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör konusundaki belirsizliği de bir an önce ortadan kaldırmak için Fenerbahçe yönetiminin önünde bir büyük problem daha var. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile yeni bir döneme adım atılırken bir kez daha gündemin ana maddesine teknik direktörlük konusu oturdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Sarı-lacivertlilerde, Ali Koç'un göreve ilk geldiği 2018 yılından beri sürekli bir hoca gündemi yaşanıyor. Phillip Cocu, Erol Bulut ve Ersun Yanal'la yola çıkan ancak daha sonra Koeman, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar gibi isimlerle geçiş süreçleri yaşayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile de hiç maça çıkmadan ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Ali Koç döneminde hep bir hoca konusu tartışılırken, aynı süreç yine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şu an yine gündem belirlenemeten teknik direktör oldu. Bu konu ister istemez Ali Koç ve yönetimi de etkiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Yabancı teknik adam konusunda çok umutluyken Cocu ile aranan uyum yakalanamadı. Yerli seçimlerinde de bilhassa Ersun Yanal ve Erol Bulut'la aranan başarı gelmedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Başladığı hiçbir hocayla sezonu tamamlayamayan Ali Koç, artık bu şanssızlığı tersine çevirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Çünkü bu konu hem yönetim hem camia üzerinde adeta bir fobiye dönüştü. Yeni dönemde yeni belirlenecek hoca ile uzun vadeli ve başarılı bir süreç hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

BİR DİĞER KRİZ: SPORTİF DİREKTÖR
Vatan'ın haberine göre; Sarı-lacivertli camiada merak edilen bir diğer önemli konu sportif direktörlük meselesi.
Ali Koç, 2018'de göreve ilk başladığında sportif direktörlük için umutlu olduğunu ve bu sistemi benimsediğini belirtmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Ali Koç, 2018'de göreve ilk başladığında sportif direktörlük için umutlu olduğunu ve bu sistemi benimsediğini belirtmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Ancak gelinen son süreçte hem Damien Comolli hem de Emre Belözoğlu ile aranan uyum yakalanamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz bitmiyor! Sıradaki: Sportif direktör...

Yeni dönemde de sportif direktörlük konusundan umut kesilmedi. Başkan Ali Koç, uyumlu bir çalışma ortamı kurmak ve sportif direktör ile teknik ekip arasında bağ kuracak bir isim arıyor.

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