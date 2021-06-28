İtalyan basını, Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin ekibinde yer alabileceğini iddia etti. Kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu Maurizio Sarri’nin ekibine katılıyor!
Son dakiak spor haberi... Erol Bulut ayrılığının ardından sezon sonuna kadar takımın başında olan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin ekibinde yer alabileceğini iddia etti. İşte detaylar... (GS haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:06