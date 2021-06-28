Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör olsa da, transfer temasları da sürüyor.

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçim sonrası ikinci kez Koç'u başkan seçerken, transferde de somut adımılar atılmaya başlanacak.