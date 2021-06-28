Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör olsa da, transfer temasları da sürüyor.
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçim sonrası ikinci kez Koç'u başkan seçerken, transferde de somut adımılar atılmaya başlanacak.
Yeni teknik direktörü seçilmesi an meselesi iken özellikle geçtiğimiz sezon kadroya katılan ve beklenen verimin alınamadığı bazı isimlerle de yol ayrımına gitmeyi düşünüyor.