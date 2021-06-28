Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Son dakika spor haberi... Yeni sezon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör konusunda belirsizliğin ortadan kalkmasını beklerken transfer temaslarını da sürdürüyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Lacivertliler kadroya katacağı isimlerin yanı sıra kadrodan ayrılacak bazı isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı Kanarya'nın iki yıldızına Süper Lig'den flaş bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:42
Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör olsa da, transfer temasları da sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçim sonrası ikinci kez Koç'u başkan seçerken, transferde de somut adımılar atılmaya başlanacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Yeni teknik direktörü seçilmesi an meselesi iken özellikle geçtiğimiz sezon kadroya katılan ve beklenen verimin alınamadığı bazı isimlerle de yol ayrımına gitmeyi düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Bu şekilde yeni transferlere de mali kaynak oluşturma gayretinde olan Sarı-Lacivertliler'in iki ismine sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Alınan bilgilere göre; Süper Lig'de sezonu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe'nin Filip Novak ve Sinan Gümüş'ü transfer etmek istediği bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Sarı-Kırmızılı kulübün, hafta içinde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Resmi görüşmeler başlıyor! Filip Novak ve Sinan Gümüş'e flaş transfer teklifi

Sinan Gümüş, Antalyaspor'un da radarında. İki oyuncu ile ilgili son kararı yeni hocanın vermesi bekleniyor.

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