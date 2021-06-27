Haberler Fenerbahçe Szalai’ye dev talip

Szalai’ye dev talip

EURO 2020’de yıldızını iyice parlatan 23 yaşındaki defans oyuncusu için yoklama yapıldı. Fenerbahçe, 20 milyon euro’dan daha az bir miktarı kabul etmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Szalai’ye dev talip
Attila Szalai, İtalyan devi Napoli'nin radarına girdi. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Szalai; Almanya, Fransa ve Portekiz gibi güçlü rakiplere karşı forma giyerek dikkat çekti. Szalai'nin hem F.Bahçe'deki hem de milli takımındaki performansı sonrası Napoli, yıldız savunmacıya talip oldu. Çizme ekibinin, menajerler aracılığıyla fiyat sorduğu öğrenildi.

FİYATI KOÇ BELİRLEDİ

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Szalai hakkında, "20 milyon euro'nun altını konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcuyaWest Ham United'dan teklif geldiği ve bunun reddedildiği iddia edilmişti. İtalyan devi Napoli, geçen sezon son hafta maçında Devler Ligi'ne katılma fırsatını kaçırmıştı. Gattuso yerine Spalletti gelmişti.

5 BÜYÜK LİGDE OYNAR

Macaristan'ın hocası Marco Rossi, "Szalai bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe'de seviye atladı. Henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Fenerbahçe'nin onun için belirlediği rakam çok gerçekçi" dedi.

Sarı-Lacivertli formayı geçen sezon sadece 6 aylık sürede 22 kez terleten Attila Szalai, 3 kez fileleri sarstı. Stoperde ve sol bekte görev yapabilen yıldız savunmacının kontratı 2025'te bitiyor.

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