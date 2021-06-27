Szalai’ye dev talip

FİYATI KOÇ BELİRLEDİ
Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Szalai hakkında, "20 milyon euro'nun altını konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcuyaWest Ham United'dan teklif geldiği ve bunun reddedildiği iddia edilmişti. İtalyan devi Napoli, geçen sezon son hafta maçında Devler Ligi'ne katılma fırsatını kaçırmıştı. Gattuso yerine Spalletti gelmişti.
5 BÜYÜK LİGDE OYNAR
Macaristan'ın hocası Marco Rossi, "Szalai bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe'de seviye atladı. Henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Fenerbahçe'nin onun için belirlediği rakam çok gerçekçi" dedi.
Sarı-Lacivertli formayı geçen sezon sadece 6 aylık sürede 22 kez terleten Attila Szalai, 3 kez fileleri sarstı. Stoperde ve sol bekte görev yapabilen yıldız savunmacının kontratı 2025'te bitiyor.