Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.
Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.
HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre; Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.
SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ancak Bournemouth'un 24 yaşındaki Danjuma için belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.