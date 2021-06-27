Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.





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Takvim'in haberine göre; Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.



