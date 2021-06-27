Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için şampiyon kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, transferde nokta atışı yaparak yeni sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya, Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ancak Bournemouth'un 24 yaşındaki Danjuma için belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat! Arnaut Danjuma için pazarlıklar başladı (FB spor haberi)

16 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Danjuma'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. Hollandalı yıldızla 4-5 kulüp daha ilgileniyor.

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