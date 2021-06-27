Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, teknik direktör çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin yabancı bir antrenörle çalışacağı biliniyordu. Fenerbahçe için daha önce gündeme Fonseca, Marco Silva, Paulo Sousa, Nenad Bjelica ve Slaven Bilic gibi isimler gelirken sarı-lacivertli takımın son teknik direktör adayı da belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 09:53 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da antrenör arayışına devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yabancı isimler var...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

Kulüp başkanı Ali Koç, yabancı bir teknik direktörle çalışılacağını açıklamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin hoca listesine çevrildi. Gündemdeki isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

MARCO SILVA

43 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Portekiz dışına çıkmayan Silva, teknik direktörlük kariyerinde Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Portekiz Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı. Marco Silva ile sarı-lacivertli yönetimin her konuda anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

FONSECA

48 yaşındaki Mozambik asıllı Portekizli çalıştırıcı son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı. Başkent ekibini 101 karşılaşmada yöneten Fonseca, 1.77 puan ortalaması yakaladı. Fonseca daha önce Paços Ferreira, Porto, Braga ve Shakhtar Donestk gibi takımlarda görev aldı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fonseca'ya da Fenerbahçe yönetiminin yeni bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

PAULO SOUSA

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Polonya Milli Takımı'nın başında yer alan Paulo Sousa'ya teklif gittiği Boniek tarafından doğrulanmıştı. 50 yaşındaki antrenör kariyerinde Leicester, Basel, Fiorentina ve Bordeaux gibi önemli takımları çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

NENAD BJELICA

49 yaşındaki hocanın, Hırvat ekibi Osijek ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Hırvatistan'da Zagreb ile 2 lig, bir kupa zaferi yaşadı. Geçen sezon Osijek'i düşük bütçeye rağmen Zagreb'in ardından ikinci yapan Bjleica; Karnten, Lustenau, St. Andra, A. Wien, Calcio, Poznan'da da görev yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

SLAVEN BILIC

Gündeme gelen isimler arasında en tanıdık sima Slaven Bilic oldu. Daha önce ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam favori antrenör konumunda. Şu anda Çin Ligi takımlarından Beijin Guoan'ı çalıştıran Bilic, kariyerinde Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotif Moskova, West Ham, Al Ittihad ve West Bromwich'te görev yaptı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, rock müziğe olan tutkusu ve renkli kişiliği ile biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

ANDRE VILLAS BOAS

Fenerbahçe'de gündeme gelen son teknik direktör adayı Andre Villas Boas oldu. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Fransız ekibinde 1.67 puan ortalaması tutturmuştu. Taktik zekasıyla ön plana çıkan Villas Boas için sarı-lacivertli taraftarlar çok sayıda övgü paylaşımlarında bulundu.

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