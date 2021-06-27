Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

FONSECA 48 yaşındaki Mozambik asıllı Portekizli çalıştırıcı son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı. Başkent ekibini 101 karşılaşmada yöneten Fonseca, 1.77 puan ortalaması yakaladı. Fonseca daha önce Paços Ferreira, Porto, Braga ve Shakhtar Donestk gibi takımlarda görev aldı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fonseca'ya da Fenerbahçe yönetiminin yeni bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği konuşuluyor.

PAULO SOUSA EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Polonya Milli Takımı'nın başında yer alan Paulo Sousa'ya teklif gittiği Boniek tarafından doğrulanmıştı. 50 yaşındaki antrenör kariyerinde Leicester, Basel, Fiorentina ve Bordeaux gibi önemli takımları çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.