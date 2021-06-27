Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin hoca adaylarına bir yenisi daha eklendi! Andre Villas Boas...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da antrenör arayışına devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yabancı isimler var...
Kulüp başkanı Ali Koç, yabancı bir teknik direktörle çalışılacağını açıklamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin hoca listesine çevrildi. Gündemdeki isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları ve detaylar...
MARCO SILVA
43 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Portekiz dışına çıkmayan Silva, teknik direktörlük kariyerinde Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Portekiz Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı. Marco Silva ile sarı-lacivertli yönetimin her konuda anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor.